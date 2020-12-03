تكافؤ الفرص بالأقصر تطلق مبادرة "العلم قوة للمرأة" بمدينة الزينية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الاقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر مبادرة "العلم قوة للمرأة"، من فاعليات مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة بمركز ومدينة الزينية، وذلك بالتنسيق ما بين رئيس المركز العقيد أحمد الهوارى، مع رئيسة وحدة تكافؤ الفرص مهندسة نورا أحمد عثمان، ومدير الوحدة ايوسف جلال ومسؤل مديرية التضامن بالزينية، ومسؤل الاوقاف بالمركز.

واوضحت المهندسة نورا أحمد عثمان، فى بيان صحفى، انه لايمكننا طرح مشكله بدون توضيح بعض مقترحات الحلول لها، لذا اثمرت المناقشة فى مناهضة العنف ضد المرأة على ان علم ومعرفة المرأة بجميع نواحى الحياة يمكنها اقتصاديا واجتماعيا واقتصاديا مما يقويها ضدد أى عنف.

كما تحدث مسؤل التضامن عن دور المرأة فى المجتمع وفى مساندة الرجل فى ظل الظروف المجتمعيه المؤثرة على المجتمع بالكامل وانها ليست نصف المجتمع فقط بل وهى محرك ومساند النصف الاخر.

وكانت قد واصلت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، استكمال تنفيذ مبادرة "أمانك بإيدك"، التى تستهدف توصيل رسائل التوعية الصحية للمواطنين وتوجيه النصائح الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث استهدفت المبادرة التوعية داخل العديد من المقاهى بالمحافظة بعد صدور قرار إعادة فتح المقاهى بعد مرور شهور على إغلاقها بسبب جائحة «كورونا»، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث قامت المسؤولة الإعلامية بتنظيم الأسرة بمديرية الصحة وأحد أعضاء الوحدة المتطوعين، بالتأكيد على ضرورة التعقيم بالطرق الصحيحة وقامت بشرح الأمر بالتفصيل، وضرورة استخدام الأكواب ذات الاستخدام الواحد، وضرورة مراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات.

كما استهدفت المبادرة توعية عدد من العاملين بالمخابز، وأصحاب المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر بإحدى معارض المحافظة، حيث تم التأكيد على ضروة التزامهم بطرق الوقاية الصحيحة لضمان سلامتهم وسلامة المتعاملين معهم، كما توجهت المبادرة إلى أحد مواقف السيارات الرئيسية بالمحافظة الخاصة بنقل الركاب لقرى ونجوع المحافظة، حيث تم توصيل رسائل التوعية الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا للسائقين والركاب، مع التأكيد على أن يكونوا سفراء لغيرهم لتنتشر الرسائل الصحية لأكبر عدد ممكن.



تكافؤ الفرص بالأقصر تطلق مبادرة العلم قوة للمرأة