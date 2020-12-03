تسليم دفعة جديدة من البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن وصول دفعة جديدة من بطاقات التموين الذكية" بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي -استخراج جديد" إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في بيان صحفي، تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتسليمها المنتفعين.

وقال صلاح، إنه جرى تسليم 100 بطاقة تموينية ذكية جديدة "بدل فاقد– بدل تالف" للإدارات التموينية، بواقع 57 بطاقة لمركز الخارجة، و43 بطاقة لباقي مراكز المحافظة، وجرى التسليم لصاحب البطاقة من خلال الرقم القومي الخاص به.