ترامب يمنح "ميدالية الحرية" لمدرب كرة قدم سابق

كتبت: نهال أبو السعود

منح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلى وسام مدني في البلاد لمدرب كرة القدم السابق بالجامعة واحد مؤيديه لو هولتز.

وأمضى هولتز 34 عامًا من حياته المهنية التدريبية التي تضمنت الفوز باللقب الوطني لعام 1988 في جامعة نوتردام، ولديه سجل حافل خلال مسيرته المهنية التي تضمنت وظائف التدريب الرئيسي في ولاية كارولينا الشمالية، وجامعة أركنساس، وجامعة مينيسوتا، وجامعة ساوث كارولينا. كما درب فريق نيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية عام 1976 وسجل 3-10 رقما قياسيا.

هولتز البالغ 83 عامًا، قال في مقابلة يوم الخميس على برنامج "فوكس آند فريندز"، إن تكريم ترامب جعل الجائزة ذات مغزى خاص.

قال هولتز: "أنا حزين لأنه لن يبقى معنا لمدة أربع سنوات أخرى لأنه فعل الكثير لبلده ويهتم به بصدق". "لذلك، أقف هنا بفخر شديد لقبول هذه الجائزة من الرئيس ترامب".

عمل هولتز أيضًا لمدة سبع سنوات كضابط في احتياطي الجيش الأمريكي.

وكان الرئيس ترامب، قد أعلن أنه سيكرم المدرب المتقاعد بالميدالية، قائلا: "لقد حللناها عن كثب. لقد نظرنا في كل تلك التوصيات لقد نظرنا إلى حياة لو ومسيرته وما قام به من أجل الأعمال الخيرية، وكرة القدم واضحة". "لقد كان مدربًا رائعًا ولكن ما فعله يتجاوز حتى التدريب، لذلك سيحصل لو على وسام الحرية الرئاسى".