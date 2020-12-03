تحفة معمارية فى قلب الصعيد.. قصر طوبيا فى قنا صاحب الـ116 عاما.. فيديو

قنا صابر سعيد

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا لحكاية قصر طوبيا بقطر بشارة من القصور الفريدة في مركز قوص بمحافظة قنا، بنى على مساحة 14 قيراط عام 1904 وتحول إلى مدرسة ثانوية عام 1945 بعد جلسة من الأعيان لتخفيف العبء على طلاب المدينة الذين كانوا يلتحقون بمدرسة قنا الثانوىة.

يذكر أن صاحب القصر طوبيا بقطر بشارة من آخر الإقطاعيين بمركز قوص جنوبي محافظة قنا وكان يمتلك في زمامه 500 فدان من الأراضي الزراعية وتوفي فى أواخر السبعينيات داخل البدروم بعد ذهاب أبنائه إلى القاهرة للدراسة.

وأغلق القصر منذ 10 سنوات للتجديد ونقلت المدرسة الثانوية والاعدادية إلى أحد المدارس المجاورة، وفتح اليوم لرفع المخلفات وتهذيب الأشجار المتواجدة في الفناء من قبل التعليم الفني بإدارة قوص التعليمية.