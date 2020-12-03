بطن حامل وأشياء أخرى.. كيف تحايل تجار الكيف للهروب من الشرطة حول العالم "صور"

فاطمة شوقى

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يلجأ تجار المخدرات فى أوروبا وأمريكا اللاتينية لبعض الحيل الغريبة فى محاولة لإفشال عمليات التفتيش التى يقوم بها الشرطة ومكاتب الجمارك وحماية الحدود، وتم إلقاء القبض على البعض منهم وهم يستخدمون أكياس توصيل الطعام والثلاجات الصغير وربط المخدرات فى الأرجل ملفوف بالجبس، وذلك لنقل آلاف الكيلو جرامات من الكوكايين.

واضطر تجار المخدرات إلى ابتكار طرق جديدة لنقل المخدرات، وكانت الطريقة الأكثر شيوعا هى تنكر تجار المخدرات المعتاد على أنه رجل توصيل الطلبات للمنازل وأن يأخذ الأدوية إلى المنزل، وهى طريقة لبعض الوقت حتى اكتشفتها الشرطة.

وألقت الشرطة العسكرية فى ولاية ساو باولو البرازيلية القبض على امرأة "حامل" كانت تحمل حوالى 2 كيلوجرام من معجون الكوكايين فى بطنها، مشيرة إلى أنه تم اعتقال السيدة البرازيلية فى بلدة جوارالندينجيتا Guaratinguetá، بعد أن تلقت الشرطة شكاوى ضدها تفيد نقلها مخدرات فى حافلة متجهة إلى ريو دى جانيرو، واشتبه رجال الأمن فى امرأة زعمت أنها حامل وفاجأوا أثناء التفتيش بوجود بطيخة فى بطنها.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن بطن المرأة الحامل كانت عبارة عن قشرة بطيخ وبداخلها أربع كتل من معجون الكوكايين، واعترفت المرأة أن المرأة قامت بإحضاره من باراجواى، وانها كانت تنقله الى ريو دى جانيرو مقابل 500 ريال برازيلى أى حوالى 95 دولارا.

وصادرت ضباط من وزارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية المكلفين بميناء دخول إل باسيو عدة طرود من الفنتانيل مربوطة بكاحل شاب وكأنها "جبس"، حيث تحتوى العبوات على 2.6 رطل من هذه المادة ، وذهب رجال الشرطة لاعتقاله وتسلميه للأمن الداخلى لمواجهة اتهامات بمحاولة تهريب مخدرات فاشلة، حسبما قالت صحيفة "تيلى موندو" الإسبانية.



تهريب المخدرات

كما استخدم تجار المخدرات خدعة التهريب من خلال عامل توصيل لشركة معروفة، وتم القاء القبض على شاب حاول تفادي ضباط الشرطة على دراجته "الموصلة" ، ووجدوا داخل حقيبته 575 يورو وعدة عبوات ملفوفة بورق ألومنيوم تنبعث منه رائحة الماريجوانا القوية.

وفي مدينة أليكانتي الإسبانية ، تم إلقاء القبض على شابين آخرين استخدما هذا النظام في مختبر كان مختبئًا خلف واجهة مصفف الشعر. في الداخل ، تم ضبط 57 جرامًا من الكوكايين ، وجميع أدوات غش المواد ، وكميات صغيرة من الماريجوانا و 620 يورو نقدًا.



تهريب المخدرات فى امريكا اللاتينية

كما أن هناك طريقة بسيطة لجأ إليها العديد من تجار المخدرات وهى اخذ الكلب فى نزهة وتوزيع الدواء من يد إلى الأخرى أو ببساطة تركها فى مكان متفق عليه، وتم إلقاء القبض على إسبانى يبلغ من العمر 39 عاما فى مدريد ومعه أكثر من 6 جرام من الحشيش ومغلف يحتوى على 40 يورو نقدا .

ومن بين الطرق الغريبة لنقل المخدرات، وسائل النقل، حيث تم إيقاف شاحنة نقل محملة بخمسة كيلوجرامات من الحشيش و 200 جرام من الكوكايين على الطريق السريع A-66 في منطقة الميندراليخو البلدية،و كان العقار مخبأ في قيعان مزدوجة في ثلاجات محمولة تحتوي على طعام وشراب.



طرق تهريب المخدرات فى امريكا اللاتينية

ويتم تدريب ضباط الشرطة على قراءة لغة الناس المنطوقة والإيماءات، يبدو أن شاحنات النقل هي الإجراء الأكثر شيوعًا ، ربما كبديل للوسائل البحرية التي يتم التدخل فيها بشكل كبير على سواحل شبه الجزيرة الايبريية، و لكن الضوابط هي أسوأ عدو لسائقي حافلات المخدرات. في غرناطة ، على A-7 بالقرب من مدينة موتريل ، تم إيقاف سائق عند نقطة تفتيش يحمل 32 بالة من الحشيش ، أي ما يعادل طنًا واحدًا من المنتج داخل السيارة ، وجد العملاء أيضًا مليون يورو موزعة في كتل ملفوفة ببلاستيك شفاف.