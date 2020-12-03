المفوضية الأوروبية تحيل اليونان إلى محكمة العدل بسبب انخفاض فى جودة الهواء

كتبت: هناء أبو العز

أحالت المفوضية الأوروبية اليوم، اليونان إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى بسبب مشاكل تتعلق بجودة الهواء الرديئة بسبب المستويات العالية من الجسيمات، فعندما يتم تجاوز القيم الحدية التى حددتها تشريعات جودة الهواء المحيط بالاتحاد الأوروبى، يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خطط جودة الهواء لضمان اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على مدة فترة التجاوز قصير قدر الإمكان.

وأشار بيان المفوضية الأوروبية، أن اليونان لم تحترم قيم الحدود اليومية لتركيزات PM 10، والتى كانت ملزمة قانونًا منذ 2005، وفشلت اليونان فى الوفاء بالتزاماتها بالحفاظ على فترة التجاوز قصيرة قدر الإمكان ولم تتخذ تدابير كافية لتقليل تركيزات PM 10 فى تكتل سالونيك.

وتؤكد البيانات المقدمة من اليونان التجاوزات المنهجية فى تكتل سالونيك فى أربعة عشر عامًا منذ عام 2005 (جميع السنوات باستثناء عام 2013)، وفى عام 2019، وهو آخر عام تتوفر له البيانات حاليًا، تم تسجيل تجاوزات فوق قيمة الحد فى 67 يومًا. وتعتبر اللجنة أن جهود السلطات اليونانية كانت حتى الآن غير مرضية وغير كافية.

وفى صفقة الخضراء الأوروبية، تهدف إلى توجيه الاتحاد الأوروبى نحو الطموح صفر التلوث، ويضع التركيز على خفض تلوث الهواء، والتى هى من بين العوامل الرئيسية التى تؤثر على صحة الإنسان.

ويُعد التنفيذ الكامل لمعايير جودة الهواء المنصوص عليها فى تشريعات الاتحاد الأوروبى أمرًا أساسيًا لحماية صحة الإنسان وحماية البيئة الطبيعية بشكل فعال.

ولا يزال تلوث الهواء يمثل مشكلة الصحة البيئية الأولى فى الاتحاد الأوروبى، ووفقًا لتقديرات وكالة البيئة الأوروبية، يمكن أن تُعزى حوالى 400000 حالة وفاة مبكرة إلى تلوث الهواء كل عام في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع من التلوث هو سبب الأمراض الخطيرة مثل الربو ومشاكل القلب والأوعية الدموية وسرطان الرئة.