المخاطر الصحية للزواج المبكر فى ندوة لمركز إعلام المنيا

المنيا حسن عبد الغفار

ينظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا (إدارة المرأة والأمومة والطفولة)، ندوة بعنوان "المخاطر الصحية للزواج المبكر" فى إطار الحملة القومية للتوعية بالقضية السكانية بالوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بالمنيا.

حيث يناقش اللقاء عدة مشكلات وقضايا تتعرض لها الفتاة بدءا من قضية الختان وحرمانها من حقها فى استكمال المراحل التعليمية وقضية الزواج المبكر، أسباب انتشارها فى المجتمع والمشكلات التى تعانى منها المرأة من أجل الزواج، والأضرار الصحية الناجمة عن تزويجها مبكرا وما يترتب عليها من آثار صحية ونفسية.