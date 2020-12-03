"المال السرى" وثائقى يكشف دور الأموال القطرية فى المؤسسات التعليمية الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

سلط موقع "فيلم دايلى" الضوء على فيلم وثائقى بعنوان "المال السرى"، عن الأموال التى تدفعها حكومات أجنبية، ومنها قطر مقابل تمثيل إيجابى لها فى الفصول الدراسية والحرم الجامعى.



وأجرى الموقع مقابلة مع ريان مارو، محلل الأمن القومى فى مشروع كلاريون، الذى يوفر التدريب والمعلومات الاستخباراتية للعاملين فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف فى الولايات المتحدة.

وقال مارو، إن أخد أكثر الفضائح المزعجة التى لم يسمع عنها اغلب الناس هى كيفية حصول معاهد التعليم العالى الأمريكية على مبالغ هائلة من دول معادية، ومنها حكومات، وتجاهلت القوانين التى تتطلب منها الإفصاح عن هذه التبرعات، وجزء من هذه الأموال على الأقل يذهب لتسميم عقول الجيل القادم من القادة الأمريكيين.

وأشار مارو، إلى أن الأسوأ مما يعرفونه، هو ما لا يعرفونه، فوزارة التعليم الأمريكية، تؤكد أن هناك فجوة سوداء فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى.

وتابع: "الطالب الذى يثق فى المؤسسة التعليمية ليرهن مستقبله بها قد يحصل على بروفيسور ممول من منظمة مرتبطة بالإرهاب فى قطر، دون أخباره قبل الدفع".

وقال مارو، إنهم اكتشفوا على سبيل المثال أستاذا متطرفا مناهض لأمريكا فى جامعة نورث وسترن حصل على 1.3 مليون دولار بين منحتين من مؤسسة قطر وهى جمهية خيرية فى الخارج مرتبطة بالإرهاب والتطرف ومعاداة السامية، وتسأل قائلا: ألا يجب على الطالب وخاصة اليهودى أن يطلع على ذلك قبل أن يختار المكان الذى يدرس فيه.

وأوضح مارو، أن مشروع كلاريون استعرض المعاملات الخارجية للجامعات والكليات، وقد أظهرت الأرقام أكثر من 17 مليار دولار فى التمويل الأجنبي للمدارس منذ 2012، ثلث هذا الرقم جاء من دول معادية معروفة بنشر الأيديولوجيات المتطرفة وشن عمليات نفوذ على الأراضى الأمريكية مثل الصين الشيوعية وقطر وتركيا وروسيا.