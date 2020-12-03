الصحة الإماراتية تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم/ الخميس/ تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 172 ألفا و751 حالة.

وأوضحت الوزارة ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 585 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 655 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 157 ألفا و35 حالة.