اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة الإماراتية تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:58 م
الصحة الإماراتية تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم/ الخميس/ تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 172 ألفا و751 حالة.
وأوضحت الوزارة ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 585 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 655 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 157 ألفا و35 حالة.


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