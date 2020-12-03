الصحة الإماراتية تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم/ الخميس/ تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 172 ألفا و751 حالة.
وأوضحت الوزارة ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 585 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 655 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 157 ألفا و35 حالة.
الصحة الإماراتية تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 03 ديسمبر 2020 12:58 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم/ الخميس/ تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 172 ألفا و751 حالة.
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