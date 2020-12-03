السبت.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من أحياء دسوق لأعمال الصيانة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد 3 مناطق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بعد غد السبت، فصل التيار الكهربائي، من الـ10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات، وتلقى مجلس مدينة دسوق إشارة من كهرباء كفر الشيخ بموعد فصل التيار الكهربائى، والمناطق التى يفصل عنها .

وقالت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، لـ"اليوم السابع"، إنها تلقت إشارة من كهرباء دسوق تفيد بفصل التيار الكهربائى، بعد غد السبت، عن 3 مناطق لإجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة الدورية للمحاولات، والمناطق التى سيتم فصل التيار عنها، شوارع الغفران، حى الصفا، أرض البدوى، والسوق الجديد، وجزء من شارع الجيش حتى مستشفى النيل، ويستمر انقطاع التيار الكهربائى لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.