السبت.. بدء أعمال المسح الطبى لطلبة الصف الأول الإعدادى بمدارس الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء أعمال المسح الطبي لطلبة الصف الأول الإعدادي بمدارس التعليم العام والأزهر في المحافظة إعتبارًا من يوم السبت المقبل 5 ديسمبر.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن أعمال المسح الطبي لطلاب المدارس، هو إستكمال لأهداف المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، للوصول لجميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، وتأتي ضمن خطة وزارة الصحة للحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة، من خلال المتابعة المستمرة لضمان "مصر خالية من فيروس سي". وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القائمين على إجراءات الفحوصات الطبية، يعملون على توعية الطلاب بالاهتمام بصحتهم العامة، لخلق أجيال أصحاء يخدمون الوطن.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة ، اليوم الخميس، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 108276 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 151% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 51 %.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، في بيان صحفي، إن تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.

وأوضح محروس، أنه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.

وأضاف أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

كانت محافظة الوادي الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.