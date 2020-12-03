وذكرت السلطات أنه يمكن للجميع العمل مع الالتزام بعدد من القيود، حيث تشغل المطاعم 50٪ من سعتها الإجمالية فقط، فيما يتوجب على المحلات التجارية ومراكز التسوق مراقبة عدد الزبائن وتوفير مساحة لا تقل عن 15 مترا مربعا للفرد، وفقا لقناة "روسيا اليوم".



كما رفعت الحكومة حظر التجول والحظر المفروض على شرب الكحول في الأماكن العامة، فيما افتتحت مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية والمتاحف والمتنزهات والمكتبات والكازينوهات وحمامات السباحة.



في المقابل، تبقى المسارح ودور السينما مغلقة في الوقت الحالي تبعا لتعليمات الحكومة.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الوباء جرى تسجيل 533 ألف إصابة، و8515 وفاة بكورونا في التشيك.