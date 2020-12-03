الأحد.. فتح باب التوريد لـ 106وحدة من المستحقين بمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عن فتح باب التوريد لعدد 106 وحدة سكنية للمستحقين بمساكن بديل العشوائيات كمرحلة اولي منها 30 وحدة تمليك و 62 وحدة إجتماعي و 14 من وحدات المستأجرين من المواطنين الذين تم قبول ملفاتهم والذين أنهوا استكمال إجراءات الفحص، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأوضحت رئيس المدينة، أنه سوف يتم فتح باب التوريد لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد القادم إلي الأحد الذي يليه، على أن يتم إجراء القرعة مباشرة للمواطنين الذين وردوا القيمة المستحقة طبقا لطبيعة كل وحدة أو بلوك سكاني.
وأشارت المغربي، إلي أن الإدارات المعنية بالوحدة المحلية اليوم تمكنت من ترقيم بلوكات مساكن الروضة تمهيدا لإجراء القرعة، وناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمعرفة القيمة التقديرية طبقا لطبيعة حالة كل مواطن وسدادها تمهيدا لتسليم الوحدات عقب انتهاء اسبوع التوريد مباشرة.
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