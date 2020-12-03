اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأحد.. فتح باب التوريد لـ 106وحدة من المستحقين بمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:42 م
الأحد.. فتح باب التوريد لـ 106وحدة من المستحقين بمساكن بديل العشوائيات بسفاجا مساكن العشوائيات بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عن فتح باب التوريد لعدد 106 وحدة سكنية للمستحقين بمساكن بديل العشوائيات  كمرحلة اولي منها 30 وحدة تمليك و 62 وحدة إجتماعي و 14 من وحدات المستأجرين من المواطنين الذين تم قبول ملفاتهم والذين أنهوا  استكمال إجراءات الفحص، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. 

وأوضحت رئيس المدينة، أنه سوف يتم فتح باب التوريد لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد القادم إلي الأحد الذي يليه، على أن يتم إجراء القرعة مباشرة للمواطنين الذين وردوا القيمة المستحقة طبقا لطبيعة كل وحدة أو بلوك سكاني. 
 
وأشارت المغربي، إلي أن الإدارات المعنية بالوحدة المحلية اليوم تمكنت من ترقيم بلوكات مساكن الروضة تمهيدا لإجراء القرعة، وناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمعرفة القيمة التقديرية طبقا لطبيعة حالة كل مواطن وسدادها تمهيدا لتسليم الوحدات عقب انتهاء اسبوع التوريد مباشرة.
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

توريد وحدات الاسكان بسفاجا

سفاجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة