الأحد.. فتح باب التوريد لـ 106وحدة من المستحقين بمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

وأوضحت رئيس المدينة، أنه سوف يتم فتح باب التوريد لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد القادم إلي الأحد الذي يليه، على أن يتم إجراء القرعة مباشرة للمواطنين الذين وردوا القيمة المستحقة طبقا لطبيعة كل وحدة أو بلوك سكاني.

وأشارت المغربي، إلي أن الإدارات المعنية بالوحدة المحلية اليوم تمكنت من ترقيم بلوكات مساكن الروضة تمهيدا لإجراء القرعة، وناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمعرفة القيمة التقديرية طبقا لطبيعة حالة كل مواطن وسدادها تمهيدا لتسليم الوحدات عقب انتهاء اسبوع التوريد مباشرة.