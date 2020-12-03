استمرار أعمال ترميم مبنى البرلمان الكندى.. صور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

نشرت وكالة رويترز للأنباء صورا توضح استمرار أعمال الترميم والبناء حيث انتقل نواب مجلس العموم الكندي إلى مقرّهم "المؤقت" الجديد المتواجد في بناية مجاورة غرب المقر الحالي والتي تم إعادة تهيئتها بمبلغ 863 مليون دولار، وانطلقت أعمال البناء في عام 2011، وسيستضيف المقرّ الجديد الـ338 نائبا خلال أعمال ترميم المقرّ الحالي والتي ستستمر لمدة 10 سنوات بدأت منذ 2018.

وقال جوستان ترودو رئيس الحكومة الكندى عند بدء أعمال الترميم أى منذ عامين "سننتقل إلى غرفة أخرى لمواصلة هذه النقاشات وسيتبعنا الحنين إلى هذا المكان طيلة الـ10 سنوات." لكنّه أضاف أن الديمقراطية لا تسكن في هذا المكان بل في تصرفات الكنديين ونوابهم.



إصلاحات



أعمال الترميم



ترميم مبنى البرلمان الكندى



جانب من أعمال الترميم



جانب من الترميم