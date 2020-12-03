اليوم السابع
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استمرار أعمال ترميم مبنى البرلمان الكندى.. صور

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:00 ص
استمرار أعمال ترميم مبنى البرلمان الكندى.. صور أعمال الترميم
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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نشرت وكالة رويترز للأنباء صورا توضح استمرار أعمال الترميم والبناء حيث انتقل نواب مجلس العموم الكندي إلى مقرّهم "المؤقت" الجديد المتواجد في بناية مجاورة غرب المقر الحالي والتي تم إعادة تهيئتها بمبلغ 863 مليون دولار، وانطلقت أعمال البناء  في عام 2011، وسيستضيف المقرّ الجديد الـ338 نائبا خلال أعمال ترميم المقرّ الحالي والتي ستستمر لمدة 10 سنوات بدأت منذ 2018.

وقال جوستان ترودو رئيس الحكومة الكندى عند بدء أعمال الترميم أى منذ عامين "سننتقل إلى غرفة أخرى لمواصلة هذه النقاشات وسيتبعنا الحنين إلى هذا المكان طيلة الـ10 سنوات."  لكنّه أضاف أن الديمقراطية لا تسكن في هذا المكان بل في تصرفات الكنديين ونوابهم.

إصلاحات
إصلاحات

 

أعمال الترميم
أعمال الترميم

 

ترميم مبنى البرلمان الكندى
ترميم مبنى البرلمان الكندى

 

جانب من أعمال الترميم
جانب من أعمال الترميم

 

جانب من الترميم
جانب من الترميم

 

مبنى البرلمان المندى
مبنى البرلمان المندى

 


كندا

ترودو

برلمان كندا

جاستن ترودو

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