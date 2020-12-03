إطلاق اسم الشهيد محمد معتمد المعصراوى على مدرسة كفر الصعايدة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 9357 لسنة 2020 بإطلاق اسم الشهيد محمد معتمد المعصراوى على مدرسة كفر الصعايدة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى .

ويأتى هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 / 1979 نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما و على كتاب الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم 8 لسنة2020 فى 24 / 11 / 2020 بإطلاق اسم الشهيد محمد معتمد المعصراوى على مدرسة كفر الصعايدة للتعليم الأساسى وعلى كتاب وزارة الدفاع رقم 3/1/28/6 فى 3 / 3 / 2020 بشأن الطلب المقدم من والد الشهيد يلتمس فيه الموافقة على اطلاق اسمه على المدرسة وعلى موافقة مديرية التربية والتعليم وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة منيا القمح رقم 891 فى 27 / 10 / 2020 والمتضمن موافقة المجلس التنفيذى للمركز بجلسته المنعقدة فى وعلى نموذج الاستشهاد الصادر من إدارة السجلات العسكرية - هيئة التنظيم والإدارة- وزارة الدفاع والمتضمن أن المذكور استشهد اثناء تنفيذ مداهمة بمنطقة ( قاطية ) بالمحور الساحلى وجنوبه لحماية وتأمين الدولة بتاريخ 30/8/2020 ليصدر المحافظ قرارا بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة تخليدا لذكراه.