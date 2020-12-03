اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:38 م
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إجراء 200 عملية لمرضى العيون ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالدقهلية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:38 م
إجراء 200 عملية لمرضى العيون ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالدقهلية جانب من العمليات الجراحية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن الانتهاء من إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث شملت عمليات المياه البيضاء والحول وحقن شبكية وجراحات الجفون والقنوات الدمعية.

وأشار مكى، إلى أنه تم إجراء كافة العمليات الجراحية منذ بدء تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن القضاء على قوائم ‏الانتظار للمرضى وشملت عمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال، وقسطرة القلب ‏لكل من الكبار والأطفال، وجراحات المفاصل، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الرمد.

وأكد مكى، على أهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتى التعليم العالى والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة؛ من أجل القضاء على قوائم الانتظار فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية .

كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفى بقياده الدكتور أحمد وفائى والأطقم الطبية، الدكتورة عبير عبدالقادر، الدكتورة ريم غازى، والدكتور أشرف وفائى، والأطقم التمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

جاء ذلك فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسر المصرية.


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مستشفى الرمد

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