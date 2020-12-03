اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:03 م
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إجراءات مكثفة لمواجهة الموجة الثانية لإنتشار فيروس كورونا بالبحيرة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:44 م
إجراءات مكثفة لمواجهة الموجة الثانية لإنتشار فيروس كورونا بالبحيرة مواجهة كورونا
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين مشددا على جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .

وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ حملة مكبرة لتطهير شوارع مدينة أبو حمص بالتنسيق مع الجهود المجتمعية حيث شملت الشوارع وواجهات المنازل والمحلات ومناطق البنوك وماكينات الصرافه ومنطقة الموقف والكنيسة ومركز الشرطة  ، كما تم التبرع أيضا بعدد 1000 كمامه للعاملين ومواد مطهرة وطن كلور خام مشاركة مجتمعية.

- وفى المحمودية تم المرور على مواقف المحمودية للوقوف على مدى التزام السائقين و الركاب بالاجراءات حرصا على سلامتهم والتشديد على عدم ركوب أى مواطن فى السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة حرصاً على أمنه وسلامته.

- وفى مركز الرحمانية تم شن حملة رقابية  لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية مساء الأربعاء اسفرت عن مصادرة عدد من الشيش من الكافتريات وتحرير 5 محاضر لأصحابها.

- وفى مركز ومدينة ادكو تم تنظيم عدة حملات مماثلة لرش وتعقيم وتطهير الشوارع بالإضافة الى متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات والتزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات المقررة.

- وفى مركزى أبو المطامير والدلنجات تم تطهير المنشآت الحكومية والشوارع والميادين  لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

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