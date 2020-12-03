أول تعليق من إيفانكا ترامب على تطوع أوباما وكلينتون وبوش لتلقى لقاحات كورونا

كتب محمد سعودي

علقت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته البارز في البيت الأبيض، على تقارير صحفية حول تطوع 3 من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية، وهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، أمام عدسات الكاميرات، وذلك بمجرد موافقة مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية عليها.

وغردت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أحيي هذه التصريحات للمساعدة في طمأنة الناس بأن اللقاح آمن وفعال.. عرضي يحمل نفس الشيء."



إيفانكا ترامب عبر تويتر

وتأتى تغريدة إيفانكا ترامب بعد عدة أسابيع من تأكيدها إنها مستعدة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى برنامج "ذا فيو" على قناة "إيه بي سي".

وقال الرؤساء الأمريكيون السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون إنهم على استعداد لتلقي لقاحات ضد فيروس كورونا الجديد على شاشات التلفزيون من أجل تخفيف أي شكوك عامة بشأن سلامة اللقاحات الجديدة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال أوباما، الديمقراطي الذي غادر البيت الأبيض في عام 2017 ، في مقابلة مع إذاعة " Sirius XM " بثت يوم الأربعاء: "قد ينتهي بي الأمر بعرضها على التلفزيون أو تصويرها، فقط حتى يعرف الناس أنني أثق في هذا العلم".