اليوم السابع
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خالد صلاح
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أوكرانيا تسجل 14 ألفا و496 إصابة و243 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:52 ص
أوكرانيا تسجل 14 ألفا و496 إصابة و243 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت أوكرانيا 14 ألفا و496 إصابة و243 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف -وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس- إن أعداد الإصابات بفيروس كرونا في البلاد ارتفعت إلى 772 ألفا و760 حالة.. موضحا أن الحالات الجديدة تشمل 745 طفلا و614 من العاملين في القطاع الصحي في البلاد.
وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 243 حالة وفاة، فيما تماثل 15 ألفا و372 شخصا للشفاء، وانتقل 1739 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.


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