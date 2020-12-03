أعمدة نور تملأ سماء مدينة فى سيبيريا خلال ظاهرة طبيعية غريبة.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعيش سيبيريا حالة من الطقس الشتوى شديد البرودة وتساقط الثلوج خلال الأيام الحالية مع دخول فصل الشتاء، ووسط هذه الأجواء، رصد سكان مدينة "تيومين" الروسية جنوب غرب سيبيريا ظاهرة طبيعية وغير اعتيادية، حيث شوهدت فوق المدينة أعمدةٌ من النور امتدت فى الجو وأضاءت السماء وكأنها اشبه بقوس قزح ولكن بشكل طولى.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لأعمدة من النور فى سماء مدينة "تيومين" الروسية، ولقى الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وتساؤلات عن هذه الظاهرة، وبحسب العلماء فإن هذه الظاهرة تُشاهد عادة فى مناطق خطوط العرض الشمالية، عند شروق الشمس أو غروبها، مع ارتفاع نسبة الرطوبة فى الهواء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون العشرين درجة مئوية تحت الصفر.



اعمدة نور فى سماء مدينة روسية

كما تعيش مدينة نوريلسك فى روسيا أجواء شتوية صعبة من تساقط الثلوج عليها لأيام متتالية، وغطت الثلوج أنحاء كثيرة من المدينة الروسية، حيث وصل ارتفاع الجليد فى بعض مناطق مدينة نوريلسك لحوالى متر ومناطق أخرى تصل إلى مترين، وتظهر لقطات من أنحاء نوريلسك الروسية تغطية الثلوج لأحياء المدينة، بعد أن استمر تساقطها لعدة أيام.

وعرضت لقطات فيديو للأطفال وهم يتعايشون مع الجو الجليدى فى مدينة نوريلسك الروسية، حيث احتفلوا باللعب فى هذه الثلوج كأنهم فى حديقة ملاهى، بينما تجولت الكاميرا فى المدينة التى أظهرت شق السلطات بعض الطرق من الجليد وسط المدينة حتى تسهل عبور السكان، وبدا المشهد وكأن طريق السير خندق محفور وسط أراضى حرب فى المدينة الروسية.

وكشفت دراسات جديدة أن التغيرات فى الغطاء الجليدى فى الجزء السفلى بأنتاركتيكا "القطب الجنوبى"، ناجمة عن تغيرات مستوى سطح البحر فى نصف الكرة الشمالى على مدار الـ 40 ألف عام الماضية، حيث وجد باحثون من جامعة ماكجيل أن الصفائح الجليدية على طرفى قطب الأرض يمكن أن تؤثر على بعضها البعض عن طريق تعديل مستويات سطح البحر فى المياه المحيطة.