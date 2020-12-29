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25 ألف شخص تلقوا اللقاح حتى الآن فى الرياض

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:35 م
25 ألف شخص تلقوا اللقاح حتى الآن فى الرياض كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن 25 ألف شخص تلقوا اللقاح حتى الآن في الرياض.

وفى وقت سابق سجلت وزارة الصحة السعودية، 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 362 ألفا و488 حالة، من بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 401 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 353 ألفًا و512 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6204 حالات، بإضافة 8 وفيات جديدة، كما أنه تم إجراء 34 ألفًا و688 فحصًا مخبريًا جديدًا.


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