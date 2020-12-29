وكيل تعليم الغربية يكرم فريق التوجيه والإرشاد المهنى

الغربية محمد طارق

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، فريق التوجيه والإرشاد المهنى لمشاركتهم فى وضع وتنفيذ خطط الإخلاء بالمديرية، وسلم وكيل الوزارة شهادات التقدير وعددها 31 شهادة لجميع الفريق المشارك، لفريد كمال أبو الغيط، مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالتعليم الفنى بالمديرية، نيابة عن الفريق وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتبعها المديرية خلال التكريم.

كانت المديرية، قد نفذت خطة الإخلاء فى الحادى والعشرين من ديسمبر الجاري، بحضور رئيس هيئة مرفق الإسعاف بالغربية، وعضو من هيئة الأبنية التعليمية فرع الغربية، والعلاقات العامة بالمحافظة، وتمت خطة الإخلاء بإشراف محمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الفيومي، مدير لجنة الأزمات والكوارث، وتنفيذ فريق الأمن والسلامة بالمديرية.