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وزير الدفاع السودانى: مجلس الأمن والدفاع بحث اليوم تطورات الأوضاع فى الحدود الشرقية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:57 م
وزير الدفاع السودانى: مجلس الأمن والدفاع بحث اليوم تطورات الأوضاع فى الحدود الشرقية الجيش السودانى
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء ركن، يسن إبراهيم يسن عبد الهادى وزير الدفاع السوداني، إن مجلس الأمن والدفاع السودانى بحث اليوم تطورات الأوضاع في الحدود الشرقية.

وقال وزير الدفاع السوداني، إن مجلس الأمن والدفاع يشيد بجهود القوات المسلحة في الفشقة دفاعا عن الأراضي السودانية.

وأوضح وزير الدفاع السودانى، أن مجلس الأمن والدفاع اتخذ قرارات لحسم الانفلات الفردى من قبل منسوبى الأجهزة الأمنية.

ولفت وزير الدفاع السوداني، إلى أن المجلس وجه المؤسسات العدلية للتحقيق بالانفلات من قبل بعض منسوبي الأجهزة الأمنية، موضحا أن المجلس يعرب عن أسفه للاحتكاكات التي وقعت بين بعض أفراد الأجهزة الأمنية ومواطنين.


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