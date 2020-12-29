ورشة عمل لتنمية روح الانتماء والمواطنة بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية.. صور

دمياط - معتز الشربينى

نظم توجيه التربية الفنية بدمياط ، ورشة عمل تحت عنوان التربية الفنية ودورها فى تنمية روح الانتماء والمواطنة داخل المدارس ، وذلك بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية .

وتفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، الأعمال الفنية التى تمت أثناء ورشة العمل، معربا عن تقديره لمستوى الإتقان الفنى وإخراجها من خامات البيئة ، بحضور عبدالرازق الزينى وكيل المديرية وعبدالمنعم ربيع موجه عام التربية الفنية وإلهام المرجاوى موجه أول إدارة دمياط التعليمية .

وكرم عثمان ، المعلمين المشاركين فى ورشة العمل، طه الغصناوى ومحسن الرفاعى ومحمد رحمة ومحمود ضيف من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية ومحمد عيسى من مدرسة اللغات الرسمية وشريف أبو دبارة مدرسة الشهيد أحمد عوض الإعدادية و نجلاء الرفاعى مدرسة شطا العزبى وإيمان كسبر مدرسة اللغات بعزبة البرج وهيام النيلى مدرسة غيط النصارى الإعدادية وإنجى فضل مدرسة محمد عبده الإعدادية ودعاء الأبحر وسمر النجار مدرسة بركات الخاصة.

مقدما الشكر والتقدير لجميع القائمين على ورشة العمل وخاصة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية لتهيئة المناخ لإقامة تلك الأعمال.

وخلال التكريم أكد عثمان ، أن تربية الأبناء على حب الوطن من المعانى المهمة التى يجب على المعلمين زرعها فى الطلاب منذ الصغر، فحب الأوطان يكبر فى قلوبهم كلما كبرت أعمارهم ، وكلما تربى الطالب على حب وطنه كلما كان مواطنا صالحا فى المستقبل .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالعمل على تنمية روح المواطنة والانتماء لدى طلاب المدارس.

وكيل تعليم دمياط يكرم المشاركين فى ورشة العمل