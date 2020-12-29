والدة ندى ضحية حادث الدهس بمدينة نصر: المتهمة سحلتها 4 كيلو بدون رحمة

قالت والدة ندى ضحية حادث الدهس والسحل فى بمدينة نصر، والتى توفيت فى حادث تصادم سيارة تقودها فتاة بسرعة جنونية، أسفر عن وفاة الضحية إثر إصابتها "بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى وكدمات فى بعض جسدها"، إنها فور علمها بخبر الحادث ووجود كسور فى جسمها، ظلت تصبر نفسها ولم تتوقع أنها توفيت نهائياً ولكن قلبها كان يقول لها أن ندى توفيت، مؤكدةً أن الضحكة كانت لا تفارقها مع جميع أهلها وأسرتها، مضيفا: "ندى كانت زى الفراشة وبتحب الضحك والإفيهات ولم تترك أحد حزين منها، وحسبى الله ونعم الوكيل فى اللى دهستها واتسببت فى الأذى ده لبنتى منها لله، دى دهستها وسحلتها 4 كيلو بدون رحمة ولا إنسانية".

كانت قد استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال شقيقة طالبة لقيت مصرعها أثناء عبورها الشارع بعدما صدمتها سيارة مسرعة، حيث قالت شقيقة المتوفية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها "ندى" 21 سنة طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة حيث تأتى لها من بنها كل فترة.

وأضافت: "يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلق وبعد دقائق تم فتح الهاتف واتصلت بالرقم رد عليها شخص وطلب منها الحضور بسرعة فوجدت شقيقتها ملقاة على الأرض ومتوفية".

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث بمنطقة مساكن شيراتون، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفية كانت تسير بمفردها وحاولت عبور الطريق لكنها فوجئت بسيارة مسرعة، تقودها فتاة لم تستطيع التحكم فى عجلة القيادة وصدمتها، كما أدى إلى سقوط المتوفية على الأرض وسحبها كيلو مترات.