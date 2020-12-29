هؤلاء غيبهم الموت فى 2020 وظلوا فى ذاكرة الجميع

كتبت: هناء أبو العز

ارتبط عام 2020 بأزمة وباء كورونا، التي تركت آثارها على شتى مجالات الحياة، لكن التاريخ سيذكر أن هذا العام أيضا كان شاهدا على رحيل العديد من الشخصيات العربية والعالمية.. غيبهم الموت لكن ذكراهم ستظل حاضرة في أذهان الجميع.

أولهم السلطان قابوس بن سعيد توفى السلطان قابوس بن سعيد، بعد أن حكم سلطنة عُمان بشكل شبه مطلق من عام 1970 حتى وفاته في 10 يناير 2020، أي أنه تولى الحكم لخمسة عقود، وبذلك يكون صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب. توفى السلطان قابوس بن سعيد، بعد أن حكم سلطنة عُمان بشكل شبه مطلق من عام 1970 حتى وفاته في 10 يناير 2020، أي أنه تولى الحكم لخمسة عقود، وبذلك يكون صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب.

وخلال فترة حكمه الطويلة تولى أيضا مهمة رئيس الوزراء ومسؤولية وزارات الدفاع والخارجية والمالية والبنك المركزي، كما عُرف بعرّاب النهضة الحديثة في سلطنة عمان.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توّلي الشيخ صباح الأحمد منصب أمير البلاد عام 2006، وقبل هذا التاريخ شغل عدة مناصب، منها وزير الإعلام ووزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء. توّلي الشيخ صباح الأحمد منصب أمير البلاد عام 2006، وقبل هذا التاريخ شغل عدة مناصب، منها وزير الإعلام ووزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء.

وهو أمير البلاد الخامس بعد الاستقلال عن بريطانيا، وحظي طوال سنوات حكمه بشعبية داخل بلده وفي بلدان الخليج.

توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في التاسع والعشرين من سبتمبر 2020 عن عمر يناهز91 عاماً.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توفي رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الحادي عشر من نوفمبر توفي رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الحادي عشر من نوفمبر

وأمضى الأمير خليفة بن سلمان 49 عاماً في منصبه وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم. غير أن دوره تراجع في السنوات الأخيرة مع بروز ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خلفية.

الصادق المهدي في السادس والعشرين من نوفمبر ، رحل رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي عن عمر ناهز 84 عاماً.

كان المهدي رئيس وزراء آخر حكومة منتخبة قبل انقلاب عمر البشير في 1989. وترأس المهدي حزب الأمة الإسلامي المعتدل، أحد أكبر أحزاب المعارضة في عهد البشير، وظل شخصية مؤثرة في السودان حتى بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019.

وكان صادق المهدي يلقب بـ"الحكيم“.



عبدالرحمن اليوسفي في 29 مايو توفي الوزير الأول الأسبق بالمغرب عبد الرحمن اليوسفي ، عن عمر يناهز 96.

لقد كان اليوسفي أحد أبرز وجوه التاريخ السياسي المعاصر في المغرب، واشتهر بكونه أول معارض في العالم العربي يشارك في السلطة على نحو سلمي، حين قاد حكومة ائتلافية بين 1998 و2002، وهي التجربة التي سميت "بالتناوب التوافقي".

حظي اليوسفي في السنوات الأخيرة بتكريم من الملك محمد السادس الذي دشن في 2016 شارعا باسمه في طنجة.



فاليري جيسكار ديستان توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، في الثاني من ديسمبر عن عمر 94 عاماً. توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، في الثاني من ديسمبر عن عمر 94 عاماً.

كان ديستان حين انتخب في 1974 أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة إذ كان عمره 48 عاماً عندما تسلّم مفاتيح قصر الإليزيه.

وضع ديستان فرنسا على سكّة الحداثة كما شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.



جورج بيزوس توفي جورج بيزوس، محامي حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 92عاماً والذي كان تولى مهمة الدفاع عن الزعيم، الراحل، نيلسون مانديلا أمام المحكمة وتحدى نظام الفصل العنصري. ولد بيزوس في اليونان وجاء إلى جنوب إفريقيا وهو في سن المراهقة، وكان يصف نفسه بأنه شخص كافح من أجل الحرية منذ وقت مبكر. نال بيزوس خلال مسيرته العديد من الجوائز تكريما لالتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة للعنصرية.



كوبي براينت في السادس والعشرين من يناير ، توفي نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت في حادث تحطم مروحيته الشخصية في مدينة كالاباساس في لوس أنجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر واحد وأربعين عاماً، كما قضي في الحادث ثمانية آخرون، بينهم جيانا، ابنة براينت صاحبة الـ13 عاما.

خلال مسيرته الرياضية فاز براينت خمس مرات بالدوري الأمريكي للمحترفين (أن بي إيه) مع فريق لوس أنجليس ليكرز.



دييجو أرماندو مارادونا من بين أكثر الأحداث التي تركت أثرا عالميا في 2020 وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في 25 نوفمبر بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده الستين. من بين أكثر الأحداث التي تركت أثرا عالميا في 2020 وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في 25 نوفمبر بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده الستين.

ويرى كثيرون من عشاق اللعبة أن مارادونا هو اللاعب الأبرز في تاريخ كرة القدم، لهذا تركت وفاته صدمة كبيرة في معظم أنحاء العالم.

و رحل مارادونا عن العالم ولكن ذكراه ستظل حاضرة في الأذهان.



باولو روسي بعد أسبوعين فقط على رحيل مارادونا، فقدت عائلة كرة القدم العالمية أسطورة آخر هو الإيطالي باولو روسي عن عمر 64 عاما،وذلك في التاسع من ديسمبر الحالي. بعد أسبوعين فقط على رحيل مارادونا، فقدت عائلة كرة القدم العالمية أسطورة آخر هو الإيطالي باولو روسي عن عمر 64 عاما،وذلك في التاسع من ديسمبر الحالي.

قاد روسي المنتخب الإيطالي للفوز بمونديال إسبانيا 1982 على حساب ألمانيا (الغربية).

وبأهدافه الستة في آخر ثلاث مباريات بكأس العالم، قاد روسي إيطاليا إلى لقبها الثالث، وارتقى إلى مرتبة أسطورة كرة القدم الإيطالية.



إيدير توفي المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفير الأغنية الأمازيغية والمعروف عالميا عن عمر 70 عاماً بعد صراع طويل مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

اشتهر ايدير واسمه الحقيقي حميد شريت، بأغنيته "فافا إينوفا"، التي وصلت للعالمية. وتصور الأغنية حياة سكان منطقة القبائل في الجزائر



ميشال بيكولي وخسرت السينما الفرنسية هذا العام أحد أبرز وجوهها خلال القرن العشرين بوفاة الممثل الفرنسي الشهير ميشيل بيكولي عن عمر 94 عاماً.

شارك بيكولي في أعمال سينمائية عديدة، أبرزها فيلم "احتقار" عام 1963 مع بريجيت باردو، وهو الفيلم الذي ساعده على تحقيق انطلاقته الكبرى وجعله واحدا من أساطير الشاشة الفضية.



كامبوزيا برتوى في نوفمبر ، توفي المخرج وكاتب السيناريو الإيراني الأشهر كامبوزيا برتوي عن 64 عاماً، و يعتبر برتوي من "المؤثرين في السينما الإيرانية الموجهة الى الأطفال".

وقد شارك في كتابة سيناريو فيلم "الدائرة" الذي نال أعلى تقدير لفيلم إيراني، عندما حصل عام 2000 على جائزة "الأسد الذهبي" لمهرجان البندقية.

كما فاز برتوي بجائزة "الدب الفضي" لمهرجان برلين 2013.