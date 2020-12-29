نيويورك تايمز: 1.3 مليون شخص عبروا مطارات أمريكا الأحد فى أكبر عدد منذ 15 مارس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن يوم الأحد الماضى كان أكثر الأيام ازدحامًا بالنسبة للمطارات الأمريكية منذ منتصف مارس ، مما يؤكد المخاوف من أن الارتفاع في السفر لقضاء العطلات قد يساهم في انتشار فيروس كورونا، حتى مع استمرار ارتفاع الحالات الجديدة بشكل مثير للقلق ، ويناشد المسئولون الأمريكيين تجنب المخاطرة غير الضرورية.

قامت إدارة أمن النقل بفحص ما يقرب من 1.3 مليون شخص يوم الأحد ، وهو أكبر عدد منذ 15 مارس ، عندما كان عدد ركاب شركات الطيران في حالة تراجع حيث بدأ الوباء في الانتشار داخل الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين ، تجاوز عدد المسافرين الذين تم فحصهم في المطارات مليون مسافر أقل من اثنتي عشرة مرة ، بما في ذلك عيد الشكر وعيد الميلاد.

وقالت الصحيفة، إن حوالي 3.8 مليون شخص مروا عبر T.S.A. نقاط تفتيش السفر بين 23 ديسمبر و 26 ديسمبر ، مقارنة بـ 9.5 مليون في تلك الأيام من العام الماضي.

تأتي الزيادة في السفر لقضاء العطلات مقارنة بالأشهر السابقة على الرغم من تحذيرات المسئولين الفيدراليين وارتفاع أعداد الحالات في الولايات المتحدة.

وتجاوز إجمالي الإصابات 19 مليونًا يوم السبت، مما يعني أن 1 على الأقل من كل 17 شخصًا أصيب بالفيروس.

وقتل الفيروس أكثر من 333 ألف شخص - واحد من كل ألف في البلاد. كما تزداد حالات إدخال المستشفيات في ارتفاع وبائي يبلغ حوالي 120.000 ، وفقًا لمشروع تعقب كوفيد.