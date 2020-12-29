ندوات إرشادية للمزارعين بقرية العكل بالشرقية عن ترشيد استخدام المياه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث الحشائش بتنفيذ يوم حقل إرشادى مزروع بمحصول القمح صنف مصر 1 وعلى مساحة 20 فدان بقرية العكل التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية فى حضور المهندس جمال أحمد كمال، مدير عام الإرشاد الزراعى بالمديرية والدكتور سعيد ضاحى أستاذ الحشائش بمعهد بحوث الحشائش ومهندسى الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وأخصائى القمح بالمحافظة وعدد من المزارعين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك فى إطار مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية وذلك بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضى والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وبحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والتعريف بطرق حمايتها من الآفات الضارة وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزياده الدخل القومى.