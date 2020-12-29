مسن إيطالى 94 عاما يتصل بالشرطة لمرافقته والاحتفال معه فى عيد الميلاد ..صور

فاطمة شوقى

اتصل المسن الإيطالى، فيورنزو مالافولتى، 94 عامًا، بخط طوارئ الشرطة، لمرافقته والاحتفال معه فى عيد الميلاد، وذلك على الرغم من أن الوضع ليس خطيرا إلا أنه طلب وجود الضباط فى منزله، حيث شعر بالوحدة الشديدة فى تلك الليلة.

وأشارت صحيفة "التيمبو" إلى أن مالافولتي يعيش فى بلدية فيرجاتو، التى تقع بالقرب من مدينة بولونيا فى شمال إيطاليا.



مسن ايطالى

وقال الرجل العجوز فى مكالمته للشرطة "أنا وحدى فى المنزل واحتاج إلى شخص واحد ليتبادل معى نخب الكريسماس".

ووصل ضابطان من محطة ألتو رينو تيرمي إلى منزل الرجل العجوز. خلال الزيارة، روى لهم مالافولتي حكايات من حياته وشاركهم قصصًا عن والد زوجته الذى كان في الحرب العالمية الثانية.

ساعد الضابطان الرجل أيضًا فى إجراء مكالمة فيديو مع أفراد أسرته، بالإضافة إلى ذلك ، لم يغادروا المكان حتى تم تلبية الطلب الأولي: نخب عيد الميلاد.

في الحساب الرسمي للشرطة الإيطالية على تويتر (Carabineros) ، تمت مشاركة الصورة حيث شوهد مالافولتي والضباط وهم يحملون كأسًا ويرتدي الرجال الثلاثة أقنعة ، على الرغم من أن أحد الضباط فقط يرتديها بشكل صحيح.

وكانت إيطاليا فرضت إجراءات الحبس التام فى يومى 27 و28 ديسمبر، ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.06 مليون، حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 72370.