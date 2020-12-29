مسئول صحى أمريكى يدعو لعدم إغلاق المدارس.. واتخاذ إجراءات الوقاية

دعا مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إلى إبقاء المدارس مفتوحة أمام الطلبة حيثما كان ممكناً.
وأكد المسئول الأمريكي -حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- على ضرورة الحفاظ بشكل أساسي على سلامة الطلبة والمعلمين في الوقت نفسه.
وأوضح أنه "ينبغي علينا أينما كنا أن نحاول قدر الإمكان إعادة الأطفال إلى المدرسة وإبقائهم في المدرسة أن تكون هناك خطة لتأمينهم قدر الإمكان".
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 19 مليون شخص.
مسئول صحى أمريكى يدعو لعدم إغلاق المدارس.. واتخاذ إجراءات الوقايةالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:44 م
مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي
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دعا مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إلى إبقاء المدارس مفتوحة أمام الطلبة حيثما كان ممكناً.
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