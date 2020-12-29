اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول صحى أمريكى يدعو لعدم إغلاق المدارس.. واتخاذ إجراءات الوقاية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:44 م
مسئول صحى أمريكى يدعو لعدم إغلاق المدارس.. واتخاذ إجراءات الوقاية مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إلى إبقاء المدارس مفتوحة أمام الطلبة حيثما كان ممكناً.
وأكد المسئول الأمريكي -حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- على ضرورة الحفاظ بشكل أساسي على سلامة الطلبة والمعلمين في الوقت نفسه.
وأوضح أنه "ينبغي علينا أينما كنا أن نحاول قدر الإمكان إعادة الأطفال إلى المدرسة وإبقائهم في المدرسة أن تكون هناك خطة لتأمينهم قدر الإمكان".
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 19 مليون شخص.


أنتوني فاوتشي

الولايات المتحدة

كورونا فى أمريكا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة