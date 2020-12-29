محافظ أسيوط يستقبل مواطنين بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم

أسيوط هيثم البدرى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عددًا من المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة للإستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع المواطنين التى يحرص على تطبيقها للتواصل المباشر معهم وبحث مطالبهم وحل مشاكلهم مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط وعلى سيد وكيل مديرية القوى العاملة ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعلى عبدالله مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة والشاذلى محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

استمع المحافظ خلال اللقاء إلى كافة شكاوى المواطنين وطلباتهم فى عدد من القطاعات والتى جرى توجيهها إلى المختصين وإنهاء بعضها بشكل فورى ووجه ببحث ودراسة بعض المطالب التى تحتاج إلى البحث والدراسة وإيجاد أنسب الحلول التى تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا يتعارض مع القوانين كما استمع إلى مطالب عدد من الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكلف مسئولى التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتوفير بعض المساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية كما كلف القوى العاملة بالتنسيق مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة لتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص لعدد من الحالات الذين ليس لديهم مصدر دخل لتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة كما أصدر تعليماته بتشكيل لجان من المتابعة الميدانية بالمحافظة والتفتيش والمتابعة لفحص بعض الشكاوى.

كان محافظ أسيوط قد كلف الجهاز التنفيذى والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفورى لمشكلاتهم وتحسين المرافق والخدمات لهم مؤكدًا أنه يتابع حل مشكلات المواطنين شخصيًا بالتنسيق مع جميع الجهات على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين مطالبًا رؤساء المراكز والأحياء ومديرى المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات لحل مشكلات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم لافتا إلى أن من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويقوم بحل مشاكله.