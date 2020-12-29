مجازاة اثنين من طاقم تمريض مستشفى بالبحيرة لإهمالهما فى العمل

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور أشرف القلفاط مدير مستشفى المحمودية المركزى بالبحيرة تكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة المصابين بفيروس كورونا، مشددا على محاسبة المقصرين من الأطباء وطاقم التمريض بكل حسم دون أى تهاون .

وأوضح مدير مستشفى المحمودية انه تم توقيع الجزاء الادارى وخصم من المرتب على أثنين من طاقم التمريض بقسم الاستقبال، نظرا لاهمالهم خلال العمل وذلك بعد رصد واقعة اللعب على جهاز الكمبيوتر خلال الوردية المسائية قبيل فجر أمس. لافتا إلى أن واقعة الممرضين ليس لها اى علاقة بقسم العزل لمصابى فيروس كورونا والتى تم ترويجها بكل قوة على منصات "السويشال ميديا "

واشار الدكتور أشرف القلفاط أن مستشفى المحمودية يضم مبنى خاص لعزل مصابى فيروس كورونا بقوة 32 سرير بالاضافة إلى 6 اسرة للعناية المركزة والاستقبال وان نسبة التعافى من الفيروس داخل المستشفى من أكبر نسب الشفاء على مستوى المستشفيات الحكومية بالبحيرة.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت حالة من الغضب بين روادها خلال الساعات الماضية بعد تصوير اثنين من الممرضين بقسم الاستقبال بمستشفى المحمودية اثناء لعبهم على الكمبيوتر خلال فترة العمل بالتزامن مع ارتفاع نسب المصابين بفيروس كورونا.