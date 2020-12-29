فحص 677 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل فى مبادرة الكشف المبكر لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتى تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لـ 677 ألفا و699 مواطنا ممن استفادوا من الخدمات التى تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها فى 18سبتمبر الماضى وحتى أمس الإثنين" بنسبة 114.6% من إجمالى المستهدف المقدر بــ 591 ألفا و290 مواطنا"، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية فى المبادرة، والتى تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى الذى عرضه وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمتابعة سير العمل فى المبادرة التى تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة فى الوحدات الصحية وخارجية فى بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادى، بجانب القوافل العلاجية.

وتم الكشف على 87 ألفا و881 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و85 ألفا و546 بمركز ومدينة ناصر، و121 ألفا و539 بمركز ومدينة بنى سويف، و83 ألفا و964 بمركز ومدينة إهناسيا، و118 ألفا و130 بمركز ومدينة ببا، و96 ألفا بمركز ومدينة الفشن و62 ألفا و124 بمركز ومدينة سمسطا، بإجمالى 677 ألفا و699 مواطنا.