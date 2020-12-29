اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:52 م
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غلق 7 مساجد بدمياط لمخالفتها تعليمات الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:04 م
غلق 7 مساجد بدمياط لمخالفتها تعليمات الإجراءات الاحترازية الأوقاف - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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قررت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط غلق عدد من المساجد لمخالفة تعليمات الإجراءات الاحترازية التى تخص فيروس كورونا وهى: " مسجد السوالم بكفر العرب فارسكور، مسجد الرحمن بكفر العرب فارسكور، مسجد الدبوسي بكفر سليمان كفر سعد، مسجد أبو العز بكفر سليمان كفر سعد، مسجد الكبير كفر شحاته كفر سعد، مسجد النور والرحمة بالسوالم كفر سعد، مسجد عباد الله الصالحين بالغنيمية فارسكور".

من ناحية أخرى تم المرور على عدد من المساجد ومتابعة عمليات النظافة والتطهير والتعقيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأكدت الحملة على عدم التهاون مع المخالفين.

 


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