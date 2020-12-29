ضبط طن و 225 كيلو مواد غذائية وحجر جيرى منتهيين ومجهولين المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه قد وردت معلومات إلى إدارة تموين الحسينية ، تفيد قيام أحد الأشخاص " أ.ل.خ " ، بإنشاء مدشه بناحية مركز منشأة أبو عمر، ويستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، ويقوم بطحنهما وخلطهم بالحجر الجيرى لتصنيع علف للأسماك .

فوجهت وكيله الوزارة عبدالكريم السيد عوض الله مدير إداره تموين الحسينية ، ورئيس الرقابة التموينية بتشكيل حمله ومداهمة المكان الوارد عنه المعلومات ، وأسفرت الحملة عن ضبط 640 كجم مقرمشات غذائية و585 من الحجر الجيرى ، بإجمالى مضبوطات طن و225 كجم من الأغذية مجهولة المصدر والحجر الجيرى ، وتم تحرير المحضر رقم 739 جنح أمن دولة طوارئ منشأة عمر ، ضد صاحب المدشه لإنشاء وإدارة مدشه بدون ترخيص واستعمال سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية لتصنيع علف للأسماك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لوكيلة وزارة تموين الشرقية ، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية ، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.