صحيفة كويتية: إعلان مرتقب عن اكتشافات نفطية ضخمة

كتب مصطفى عنبر

كشفت صحيفة "الرأى" الكويتية، أن القطاع النفطى يجهز للإعلان قريبًا عن اكتشافات نفطية ضخمة، موضحة أن «مجلس إدارة مؤسسة البترول عقد اجتماعه الأول برئاسة وزير النفط والكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس، حيث تم اعتماد التحضير للتخارج من مشاريع نفطية عدة، وبيع بعض الأصول الخارجية التابعة لشركة البترول العالمية في أوروبا».

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"رفيعة المستوى"، أن «المجلس اعتمد توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس بخصوص خفض الميزانيات التشغيلية بنحو 470 مليون دينار للسنة المالية 2021/ 2022»، مشيرة إلى أن «الشركات النفطية ستعدل ميزانياتها التشغيلية المقدمة قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراره بالخفض»، موضحة أن أبرز البنود التي ستتأثر، العقود والبنود التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى درجات الأمن والسلامة والبيئة.