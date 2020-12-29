اليوم السابع
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شقيقة ضحية حادث الدهس بمدينة نصر: عايزة حقها وشاهد عيان قال لنا بنتكم ابتهدلت

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:08 م
شقيقة ضحية حادث الدهس بمدينة نصر: عايزة حقها وشاهد عيان قال لنا بنتكم ابتهدلت آية شقيقة الفتاة ندى ضحية حادث الدهس بمدينة نصر
القليوبية إبراهيم سالم

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قالت آية، شقيقة ندى ضحية حادث الدهس بمدينة نصر، والتى توفيت فى حادث تصادم سيارة تقودها فتاة بسرعة جنونية، أسفر عن وفاتها إثر إصابتها "بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى وكدمات فى بعض جسدها"، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أفاد فيها بتعرض شقيقتها لحادث دهس وسحل لشقيقتها من منطقة حسن المأمون حتى الشيراتون، وهرعت إلى منطقة الحادث، وظنت أنه تم نقل شقيقتها للمستشفى وتوجهت لمنطقة الشيراتون ووجدت الأهالى قاموا بتغطيتها بغطاء بعد السحل لمسافة طويلة. وقال أحد شهود العيان "البنت دى اتبهدلت اوى واتسحلت لمسافة طويلة". 

وأضافت شقيقة الفتاة، أن زوجها وجد ملابسها غارقة فى الدماء، وهى تقول إنها "عايشة الحقوها لازم تروح المستشفى والأهالى قاموا بالشد من أزرها بنظرات شفقة على أعينهم، وعندما حضرت الإسعاف وشاهدت حالتها كانت متوفية نتيجة السحل بالسيارة حتى تلك المنطقة لمسافة حوالى 4 كيلو متر، حيث توجهت بها الإسعاف للمستشفى وتركوها فى منزل أحد أقاربهم بالمنطقة، وعلمت فى المستشفى أنها فى العمليات من أسرتها وذلك لتهدئتها، ولدى خروج تصريح الدفن ووصول المغسلة للمستشفى تم إبلاغها بوفاة شقيقتها ودخلت شاهدتها فى الكفن بعد وفاتها، وتم دفنها الساعة 2 ليلاً فى جنازة مهيبة بحضور الآلاف من الأهالى".

وأكدت شقيقة الفتاة، أن ندى كانت ستتخرج بعد 6 أشهر وتبلغ من العمر 21 سنة، وتعرضت لحادث استهتار وعدم تقدير لأرواح المواطنين للهروب من الجريمة وسحلت شقيقتها لمسافة 4 كيلو متر كاملة وشقيقتها متعلقة فى سيارتها، فهى فتاة بلا إنسانية، قائلةً: "أنا بطالب بحق ندى من الفتاة التى دهستها وسحلتها لمسافة طويلة دون أدنى مشاعر الإنسانية".

 

 


ندى ضحية حادث الدهس

حادث الدهس بمدينة نصر

حادث مدينة نصر

حادث دهس بمدينة نصر

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