شاهد الشجرة المستحية داخل جزيرة النباتات بأسوان .. صور

كتبت - فتحية الديب

جزيرة النباتات بمحافظة أسوان ، تعد من أكثر المقاصد والمتنزهات، لما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة وسط نهر النيل بمدينة أسوان ، بالإضافة إلى إحتوائها على مجموعة من أنواع النباتات الفريدة على مستوى الحدائق الموجودة فى العالم ، ويوجد بها الشجرة المستحية التى تنكمش أوراقها بمجرد لمسها.

وقالت "رنت ممدوح" مرشدة سياحية بمحافظة أسوان، إن جزيرة النباتات تقع وسط النيل بمدينة أسوان، ويعد موقعها متفردا على مستوى العالم وتتجمع فيه 3 عناصر للجمال لا توجد فى أى مكان آخر على مستوى العالم ، وهى طلتها على الجبل الغربى الغنى بالكنوز الفرعونية ، والذى يبدأ بمقابر النبلاء شمال وينتهى بمقبرة أغاخان جنوبا بإرتفاع قدره 50 متراً فوق سطح المياه بطول 1,5 كم على نهر النيل مباشرة ، كما أن الحديقة تقع على جزيرة رائعة تحيط بها المياه من كل مكان، وتبلغ مساحة حديقة النباتات ما يقرب من 20 فداناً، وتنقسم إلى مشايات طولية وعرضية ليتحرك عليها الزائرين والاستمتاع برؤية الأشجار، ويبلغ أقصى طول للحديقة 700 متر وأقصى عرض 115 متراً، وهى على شكل بيضاوى داخل نهر النيل وتحيط بها المياه من كل الجهات.

وأضافت أن الجزيرة تضم ما يقرب من 695 نوعا نباتيا مختلفا من أنحاء العالم، وتمت زيادة عدد الأنواع النباتية بالحديقة بعد أن بلغت أعدادها فى 2011 حوالى 400 نوع فقط وخلال السنوات الماضية تمت زيادة هذه الأنواع إلى 655 نوعا من أجل تجديد شباب الحديقة عن طريق إكثار النباتات الجديدة، ويوجد بها نوع نادر من النباتات نطلق عليه الشجرة المستحية، التى تنكمش أوراقها بمجرد لمسها، وهنا أطلق عليها الشجرة المستحية.



اطفال يبيعون المقتنيات داخل الجزيرة



الشجرة المستحية داخل جزيرة النباتات