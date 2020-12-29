سفير إسرائيل السابق بتركيا يفضح رغبة أردوغان فى التطبيع

كتبت ـ هناء أبو العز

أشار السفير الإسرائيلي السابق في تركيا بيني أفيفي إلى ضرورة التعامل بجدية مع نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفقا لما ذكرته صحيفة إسرائيل هايوم.

وقال أفيفي، الذي خدم فى أنقرة من عام 2003 إلى عام 2007، إن حقيقة أن أردوغان سيسعى إلى استعادة العلاقات ليست مفاجئة بالنظر إلى بعض المصالح الأمنية المشتركة مثل إيران فى سوريا. ورأى السفير أنه من الجدير بالملاحظة أن الزعيم التركي سيعلن عن اهتمامه بصوت عالي كمؤشر على الاهتمام الصادق من جانبه.

وأضاف: إذا كان يتحدث، فهو يعني ما يقوله، علاوة على ذلك، أعتقد أن الدول العربية التي تحركت نحو التطبيع مع إسرائيل أثرت عليه أيضا، إلى جانب قضية العقوبات الأمريكية.