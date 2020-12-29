رئيس مدينة أسوان يعتذر عن منصبه لظروف خاصة.. تعرف على التفاصيل

وأكد البيان، أنه على الرغم أنه لم يبت فى قرار اعتذار رئيس الوحدة المحلية، إلا أن الأخير يمارس عمله الآن بشكل طبيعى لحين تعين رئيس جديد للوحدة المحلية.

وذكر البيان، أن رئيس الوحدة المحلية شارك اليوم الثلاثاء، فى حملة نظافة عامة من جرد وكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة لعدد من الشوارع وبين العمارات وصيانة الأرصفة وأعمال التجميل.