اليوم السابع
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رئيس مدينة أسوان يعتذر عن منصبه لظروف خاصة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:17 م
رئيس مدينة أسوان يعتذر عن منصبه لظروف خاصة.. تعرف على التفاصيل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تقدم العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، باعتذار لمحافظ أسوان، عن استكمال عمله، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لظروف عائلية، وذلك بحسب بيان إعلامى صادر عن الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان.

وأكد البيان، أنه على الرغم أنه لم يبت فى قرار اعتذار رئيس الوحدة المحلية، إلا أن الأخير يمارس عمله الآن بشكل طبيعى لحين تعين رئيس جديد للوحدة المحلية.

وذكر البيان، أن رئيس الوحدة المحلية شارك اليوم الثلاثاء، فى حملة نظافة عامة من جرد وكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة لعدد من الشوارع وبين العمارات وصيانة الأرصفة وأعمال التجميل.

 

 


الوحدة المحلية لمدينة اسوان

اسوان

رئيس مدينة اسوان يعتذر عن منصبه

محافظ اسوان

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