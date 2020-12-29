حملات دورية وتوزيع بوسترات على المطاعم والمقاهى للتوعية بكورونا فى أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة شن حملات رقابية وتفتيشية على المطاعم والمقاهى والقاعات والمنشأت العامة والخاصة والمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين موجهاً كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة والتأكيد على اتباع القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والتى تم اتخاذها مؤخراً فى هذا الشأن على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقوانين والضوابط والاشتراطات والتعليمات دون تقصير أو تهاون وبكل حزم وحسم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة قد شنت حملة على عدد من المطاعم والمقاهى والمحلات وصيدليات وغيرها يصل عددها إلى 250 محل و200 صيدلية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من فيروس كورونا المستجد فضلاً عن نشر وتوزيع بوسترات وملصقات للتوعية للحماية من انتشار العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات واستخدام أدوات تطهير وتعقيم للأيدى بصفة مستمرة مؤكداً على استمرار تلك الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية بكافة مراكز وقرى المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".



التوعية ومتابعة الإجراءات الاحترازية



حملات دورية وتوزيع بوسترات على المطاعم والمقاهي