اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:07 م
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حكومة تركيا تمنح مناقصات بمليارات الليرات لشركات مقربة من العدالة والتنمية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:37 م
حكومة تركيا تمنح مناقصات بمليارات الليرات لشركات مقربة من العدالة والتنمية مظاهرات تركيا وأردوغان
كتبت: هناء أبو العز

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نشر نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض أحمد أكين، دراسة حول المناقصات التي عقدتها وزارة النقل والبنية التحتية عن طريق دعوة بعض الشركات في عام 2020 دون نشر أي إعلانات.
 
وقال أحمد أكين: "بدأ حزب العدالة والتنمية  التركى في إجراء الاستثناء من خلال استغلال الأحكام الاستثنائية لقانون المشتريات العامة والمناقصات،  وتم عمل المناقصات عن طريق المساومة،  وبهذه الطريقة فهم يعطون أموال الشعب للشركات المقربة من الحزب الحاكم."
 
ووفقاً للخبر الذى نشرته جريدة Odatv، قال أكين،"تم ترسية مناقصات بمليارات الليرات على شركات معينة في العام الماضى. كما تم إعطاء مناقصة بقيمة 12 مليار ليرة تركية لثلاث شركات مقربة من الحكومة".
 
 

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