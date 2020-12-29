حزب الشعب الجمهورى التركى: تحالف المعارضة يعلن خطة العودة للنظام البرلمانى قريبا

كتب أحمد عرفة

قال حزب الشعب الجمهورى التركى، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، إن تحالف المعارضة التركية سيعلن قريبا خطة العودة للنظام البرلمانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد حزب الديمقراطية والتقدم التركى المعارض، أن القرارات فى تركيا تخضع لأهواء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وليس القانون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وقال على باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركى المعارض، أنه يتم تشكيل جيل من الفقراء فى تركيا بسبب الحكومة، وتابع أن القرارات الشخصية تشكل السياسة الخارجية لتركيا.