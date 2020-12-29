جارديان: صفقة بريكست ضعيفة ولكن هناك إيجابيات حول تغير المناخ والطيران والنقل

كتبت رباب فتحى

لا يزال الخبراء يدرسون جوانب صفقة "بريكست" التجارية المكونة من 1246 صفحة، ولكن يبدو أن المسألة لم تنته بتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بل بدأت، حيث سيتعين الآن تشكيل العشرات من لجان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تشرف على جميع جوانب تطبيق الصفقة ، مما يلزمهما بمفاوضات بريكست شبه دائمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن قواعد سفر العمل الجديدة ستعني أن عارضات الأزياء والموسيقيين قد يحتاجون إلى تأشيرات عمل لأوروبا. ويمكن الشعور بالضرر الاقتصادي الناجم عن استعادة الحواجز التجارية التي تم هدمها سابقًا لسنوات قادمة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن الصفقة ضعيفة ، كما هو متوقع ، هناك إيجابيات ، بما في ذلك ، كما يقول الخبراء ، بشأن تغير المناخ والطيران والنقل.

وتقول كاثرين بارنارد ، أستاذة قانون الاتحاد الأوروبي ، فى جامعة كامبريدج إن الصفقة التى قال عنها بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى "لقد استعدنا السيطرة على القوانين ومصيرنا. لقد استعدنا السيطرة على كل ذرة من لوائحنا بطريقة كاملة وغير مقيدة "، لن تكون بهذه البساطة.

وأوضحت أن خطابه فشل في ذكر مجموعة من الآليات التي ستقدمها اتفاقية التجارة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، واتفاقية التجارة والتعاون (TCA) ، مع صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة قانونًا.

يأتي على رأس القائمة مجلس الشراكة (PC) ، وهو هيئة سياسية تتألف من ممثلين عن المفوضية الأوروبية ووزراء في حكومة المملكة المتحدة.

وسوف تنظر في "أي مسألة تتعلق بتنفيذ وتطبيق وتفسير" قانون المساعدة التقنية. حتى أنها تمتلك ، في ظروف معينة ، سلطة تعديل الاتفاقية نفسها. يتم اتخاذ القرارات بالتراضي.