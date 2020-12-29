توجيه للطلبة الكويتيين الدارسين فى مصر بشأن صرف الإعانة الشهرية

كتب مصطفى عنبر

طالب أمين صندوق الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع «جمهورية مصر العربية» د. ناصر منيف العتيبي، الطلبة الدارسين في مصر سرعة مراجعة الجامعة المقيدين بها والحصول على شهادة قيد ومن ثم تسليمها بمقر المكتب الثقافي لتحديث بياناتهم ليتسنى صرف الإعانة الشهرية.

وقال العتيبي في تصريح صحفى -وفقا لوسائل إعلام كويتية- "إن الاتحاد تلقى عدة اتصالات من الطلب الدارسين في مصر مفادها عدم إيداع الإعانة الشهرية بحساباتهم، وبعد تواصل الاتحاد مع الجهات المعنية تبين عدم قيام عدد من الطلبة بتحديث بياناتهم وهذا ما أدي لتأخر صرف إعانتهم".

وأشار العتيبي إلى أنه من شروط استمرار صرف الإعانة الشهرية، قيام الطالب بدفع الرسوم الدراسية، واستلام شهادة القيد من الجامعة وتسليمها للمكتب الثقافي ومن ثم يتسنى للوزارة إيداع مستحقات الإعانة في حساباتهم البنكية.