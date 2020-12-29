تعافى وخروج 24 حالة من كورونا بمستشفى قفط فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت مستشفى قفط التعليمي، اليوم الثلاثاء، عن تعافى وخروج 7 حالات من مصابى فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم وبروتوكول وزارة الصحة المصرية وتقديم الدعم الطبى لهم.

وأوضح مصدر طبي، لليوم السابع، إن المستشفى سجلت خروج 7 حالات جدد بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائجهم إلى سلبية ليصل عدد إجمالى الحالات إلى 24 حالة منذ بداية تشغيل المستشفي.

وقدم الفريق الطبي، الورود للمرضى تعبيرا عن فرحتهم بشفائهم، كما قاموا بشرح وتوضيح تعليمات العزل المنزلى والإجراءات الاحترازيه للمرضى وذويهم.

وكانت قد شهدت محافظة قنا وفاة المستشار محمد أحمد مصطفى رئيس محكمة الاستئناق ورئيس نادى قضاة قنا، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى قفط التعليمى للعزل جنوب محافظة قنا.

وتعرض المستشار محمد مصطفي، للإصابة بفيروس كورونا وتم تحويله من مستشفى الحميات إلى العزل بقفط، ووضعة على أجهزة التنفس الصناعى بأحد غرف العناية المركزة ولكنه توفى صباح اليوم.

وقال مصدر بصحة قنا لليوم السابع، إن المستشار كان يعانى من مرضى الضغط والسكر وزراعة الكبد منذ سنوات مما زاد من تمكن الفيروس له وتدهور حالته الصحية.

وأكد، أن الطاقم الطبى فى مستشفى قفط التعليمى بذل كل ما فى جهد فى إسعاف المريض بداية من منحة الأدوية المتبعة ببروتوكول وزارة الصحة.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.



وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.



وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و 7466 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".