تشغيل تجريبى لوحدة الأشعة المقطعية بمنيا القمح المركزى بتكلفة 4 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابعت مديرية الصحة بالشرقية ، إنتهاء الأعمال بوحدة الأشعة المقطعية الجديدة، والتى تم دعمها للمستشفى بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليون جنيه ، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتدريب أطباء وفنيين الأشعة عليها من خلال الشركة الموردة ، وجهت ببدء التشغيل التجريبى للوحدة اعتبارا من اليوم.

كذلك الأعمال الإنشائية الجارية لمشروع المبنى الجديد بالمستشفي ، لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية 20 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

كانت قيادات المديرية ، فى حضور النائب خالد مشهور، والنائب أحمد البنا، عضوى مجلس النواب، تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، ووجه بالاستعاضة الفورية لأدوية الطوارئ فور الإنتهاء من النسب المحددة منها ، كما تم التأكد من ارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، والالتزام بخطوط سير منفصلة للأمراض التنفسية عن باقى التخصصات الطبية الأخري، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية الحرجة،

وناقش أعضاء مجلس النواب، التوظيف الوظيفى للمبني، والخطة الزمنية للإنتهاء من المشروع، كما ناقش توسعة ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وكلف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بمتابعة الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال التوسعة بالقسم.



توفير الأدوية والمستلزمات الطبية



وحدة الأشعة المقطعية بمنيا القمح