ترامب يهاجم الجمهوريين بسبب الانتخابات: مثيرون للشفقة ويعرفون فقط كيف يخسرون

كتب محمد شعلان

صوب الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، سهام هجومه هذه المرة إلى الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه، واصفا قيادات الحزب بأنهم مثيرون للشفقة ولا يريدون المقاومة ودعمه فى الدعاوى التى أقامها ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية.



ترامب على تويتر

وغرد ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا، "هل يمكنك أن تتخيل لو سرق الجمهوريون انتخابات رئاسية من الديمقراطيين، كل الجحيم سينفجر.. القيادة الجمهورية تريد فقط الطريق الأقل مقاومة.. قادتنا (وليس أنا بالطبع) مثيرون للشفقة.. إنهم يعرفون فقط كيف يخسرون".

وكان قد صوت مجلس النواب الأمريكى بتجاوز حق النقض (الفيتو) الذى استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، في خطوة تنم عن انقسامات غائرة داخل الحزب الجمهورى خلال أسابيع ترامب الأخيرة في البيت الأبيض.

وصوت 109 من الجمهوريين بتجاوز فيتو ترامب وانتهى التصويت بموافقة 322 صوتا ورفض 87 صوتا ليصبح مصير مشروع القانون في يد مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.. ومن المتوقع إجراء تصويت نهائى عليه هذا الأسبوع.. وإذا أيد مجلس الشيوخ قرار مجلس النواب فستكون هذه أول مرة يتم فيها تجاوز أي فيتو لترامب خلال رئاسته.

وقال ترامب إنه رفض التشريع لأنه يرغب في إلغاء توفير الحماية لشركات التواصل الاجتماعي في الأمور التي ليست لها علاقة بالأمن القومي. وأضاف أنه يعترض أيضا على بند في مشروع القانون يقضي بتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات مرحلة الكونفدرالية أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.

ويتناول التشريع عددا من قضايا السياسة الدفاعية ويتضمن زيادة رواتب القوات الأمريكية ويقره الكونجرس سنويا منذ عام 1961.