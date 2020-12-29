برلين تسجل رقما قياسيا فى التظاهر عام 2020 بسبب كورونا وحياة السود

كتبت: هناء أبو العز

شهدت العاصمة الألمانية برلين في عام 2020 عددا من التظاهرات وخروج المواطنين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم، بشكل غير مسبوق، ولم يحدث من قبل، حيث تم إطلاق حركات تسمى "التفكير الجانبي"، وكذلك حركة "حياة السود مهمة" والمزارعون الذين انقلبوا على السياسة الزراعية.

ومنذ بداية الوباء، كان هناك 5360 تجمعًا في الهواء الطلق بنهاية نوفمبر بزيادة 193 عن العام السابق .

وبحسب الشرطة التي استند إليها التقرير، فإن معظم المتظاهرين 27 ألف في مسيرة في شوارع برلين في يناير انقلبوا ضد السياسة الزراعية، حيث اتبع المتظاهرين دعوة المنظمين في 18 يناير، مع 170 جرارًا، يؤيدون الزراعة العضوية ورعاية الحيوانات والمناظر الطبيعية الصديقة للحشرات والتضامن العالمي.

ووفقًا للشرطة، فإن ثاني أكبر تجمع في أغسطس كان حدث التفكير الجانبي "نهاية الوباء": يوم الحرية" بمشاركة 20 ألف شخص، وفقًا لمصادر أخرى، احتل عرض التفكير الجانبي المرتبة الأولى في الأول من أغسطس.

كانت مظاهرات التفكير الجانبي ضد سياسة كورونا مجرد دوافع صغيرة للعدوى مثل تلك الخاصة بحركة "حياة السود مهمة" في حين تم الترحيب بمظاهراتهم من قبل السياسيين ووسائل الإعلام الرئيسية، فإن المظاهرات التي قام بها ما يسمى ب "المفكرين الجانبيين" ينظر إليها بشكل نقدي.

كما تم عمل تقارير مختلفة بخصوص عدد المشاركين في عروض التفكير الجانبي. باستخدام أداة ، "Correctiv" حسبت عدد المشاركين في مسيرة التفكير الجانبي "نهاية الوباء - يوم الحرية" مع 173600 شخص في الأول من أغسطس.

وتتابع: "حتى لو انضم العديد من الأشخاص الآخرين إلى المسيرة في وقت لاحق ، فإن عدد المشاركين البالغ 500 ألف أو أكثر ليس واقعياً".

ووفقًا لإحصاءات الشرطة، لم يتم تضمين الأشخاص الذين ربما كانوا في طريقهم إلى الحدث.

في غضون ذلك ، دعا مايكل بالويج ، مؤسس حركة التفكير الجانبي ، الناس إلى احترام الحظر المفروض على التجمعات في برلين في مطلع العام، يجب أن تستخدم حركة التفكير الجانبي فصل الشتاء "لتجميع القوة للربيع".