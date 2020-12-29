بدء تنفيذ مشروع إحلال السيرفيس فى المحمودية بأسوان أول يناير

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار المحافظة في تنفيذ مشروع إحلال سيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة لتفريغ المدن من المظاهر غير الحضارية، حيث سيبدأ اعتباراً من أول يناير المقبل، تسيير الميكروباصات الجديدة على خط سير النفق /المحمودية بدلاً من سيارات الكبود.

يأتى ذلك استكمالا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب الإفريقي بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية.

وأشاد بالدور المجتمعى للبنك الزراعى المصرى والذى قدم تسهيلات بنكية غير مسبوقة واستثناء محافظة أسوان بهذه التسهيلات التى تأتى لمساندة السائقين وأصحاب سيارات السيرفيس للارتقاء بمستوى معيشتهم بالتوازى مع رفع مستوى الخدمة للركاب من المواطنين.

وفى نفس الاتجاه تم عقد اجتماع برئاسة العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد وبحضور مديرى المرور والمواقف والبنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى السائقين الذين لم يقوموا بعمل إحلال لسياراتهم الكبود لخط سير المحمودية.

وأوضح السكرتير العام المساعد، بأن التسهيلات الجديدة للسائقين من أبرزها خفض مقدم السيارة الميكروباص الجديدة إلى 10 آلاف جنيه ليصل إلى 45 ألف جنيه فقط بدلاً من 55 ألف جنيه وبفائدة 7,5% على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات بواقع 3900 جنيه بدلاً من 4340 جنيه، كما أن القسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ5 سنوات والذى سيتم تقسيطه أيضا، مع مدة سماح تصل إلى 3 أشهر.

وأشار إلى أنه في إطار التيسيرات المقدمة سيتم السماح لسائقى سيارات الكبود بالتشغيل في 4 مواقف لمدة 5 أشهر وبشكل مؤقت بعيداً عن خطوط السير المتجهة إلى حى المحمودية وطريق السادات حيث ستشهد هذه المواقف أيضاً تدريجياً تنفيذ عملية الإحلال للسيارات السيرفيس التى تعمل من خلالها.